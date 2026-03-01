ईरान संघर्ष का असर, सूखे मेवे हो सकते हैं महंगे, व्यापारियों ने जताई कीमतों में उछाल की आशंका

आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका

पश्चिम एशिया में जारी ईरान से जुड़े संघर्ष का असर अब स्थानीय बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। हुब्बल्ली के व्यापारियों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में सूखे मेवों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में आयात होने वाले सूखे मेवों का बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, ऐसे में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। व्यापारियों के अनुसार अंजीर, पिस्ता, बादाम और खासकर ईरानी खजूर की मांग रमजान के दौरान काफी बढ़ जाती है। ईरान के मजाफती खजूर कर्नाटक में सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं और फिलहाल करीब 300 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं।