गुरु जम्भेश्वर भगवान की महिमा का हुआ गुणगान, पाहल ग्रहण कर विश्नोई समाज ने लिया सात्विक जीवन का संकल्प

पाहल एवं होली मिलन समारोह

दक्षिण भारतीय विश्नोई समाज हुब्बल्ली के तत्वावधान में मंगलवार को आयोजित पाहल एवं होली मिलन समारोह श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक एकता के वातावरण में संपन्न हुआ। स्वामी नमकीन फैक्ट्री के पास बुदरसिंघी गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में हुब्बल्ली तथा आसपास के तालुकों व जिलों से समाजबंधु परिवार सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह समारोह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज की एकजुटता, संस्कार और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को भी सुदृढ़ करने वाला अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधिवत हवन-यज्ञ से हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि में आहुतियां अर्पित की गईं और समस्त समाज की सुख-समृद्धि तथा विश्व कल्याण की कामना की गई। इसके पश्चात समाजबंधुओं ने श्रद्धा के साथ पाहल ग्रहण किया।