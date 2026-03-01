श्रद्धा और उत्साह के साथ किया पाहल ग्रहण, 29 नियमों की पालना का लिया संकल्प

सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना

कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल में आयोजित विश्नोई समाज का पाहल एवं स्नेह मिलन समारोह श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक एकता के वातावरण में सीआईएसएफ में सहायक समादेष्टा विकाश खीचड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महादेव होटल, इलकल में आयोजित इस कार्यक्रम में मानवी, सिंधनूर, लिंगसूर, कुष्टगी, हुनगुंद, अलमट्टी तथा इलकल क्षेत्र सहित आसपास के अनेक क्षेत्रों से समाजबंधु परिवार सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधिवत हवन-यज्ञ से हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि में आहुतियां अर्पित कर समाज की सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की गई। इसके पश्चात जगदीश पंडित केरिया के सान्निध्य में गुरु जम्भेश्वर भगवान की परंपरा अनुसार पाहल (अमृत जल) विधि-विधानपूर्वक संपन्न हुई।