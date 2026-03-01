घर में हैं लड्डू गोपाल? होली पर चंद्रग्रहण के बाद जरूर करें ये काम, जानें नियम

अयोध्या : होली के पावन पर्व पर इस बार पड़ रहे चंद्रग्रहण को लेकर लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्तों के लिए विशेष सावधानियां बताई गई हैं। वर्तमान समय में लगभग हर घर में लड्डू गोपाल की स्थापना की जा रही है और श्रद्धालु विधि-विधान से उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में ग्रहण और सूतक काल के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस विषय पर अयोध्या के पंडित विजयानंद तिवारी ने बताया कि ग्रहण के बाद कैसे अपने लड्डू महाराज की सेवा करें।