US-IRAN जंग में खामेनेई की मौत के बाद बोले संजय निषाद, अमेरिका की दादागिरी से सभी को नुकसान

उन्होंने कहा कि जाहिर-सी बात है कि जब दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो दोनों ही देशों के नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सिर्फ यह कहना है कि एक ही देश के नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कहना गलत होगा। युद्ध में दोनों ही देशों के नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि को अपने देश में हुई क्षति के बारे में अखबारों में ज्यादा प्रकाशित करवाता है, तो कोई कम करवाता है। लेकिन, मरते तो दोनों देशों के नागरिक हैं ना।