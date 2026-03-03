चंद्रग्रहण के बाद भूलकर भी न करें यह काम, पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव

अयोध्या : चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद देशभर में कई धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं। ज्योतिषाचार्यों और धर्मग्रंथों में ग्रहण काल को विशेष माना गया है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण के दौरान और उसके बाद शुद्धि व स्नान का महत्व बताया गया है। वहीं खगोल विज्ञान के अनुसार यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है।