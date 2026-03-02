अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, जमीन नापने के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग…परिजनों में मचा कोहराम

भूपेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद SP ग्रामीण बलवंत चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। CO सदर अरविंद सोनकर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चंद्र प्रकाश, आयुष, चंद्रगीत और अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने लकी वर्मा को मुख्य आरोपी बताया है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।