1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, जमीन नापने के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग…परिजनों में मचा कोहराम

अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस वारदात में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

anoop shukla

Mar 01, 2026

Up news, ayodhya news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या

रविवार को जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब मृतक आज सुबह जमीन पर कब्जा लेने पहुचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष से उनकी कहासुनी हो गई।

पहले गाली-गलौज हुई। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर के सीने में दो गोलियां लगने की बात सामने आई है , जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े।

भाई के नाम लिए थे 12 सौ स्क्वायर फीट जमीन, नपाई के दौरान हुआ विवाद

बदहवास परिजन आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली चलने की घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

पुलिस ने मृतक की पहचान भूपेंद्र सिंह (40) पुत्र सुरेश सिंह के रूप में की है, भूपेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के अंकारीपुर में रहते थे।

करीब एक महीने पहले भूपेंद्र ने अपने भाई यतेंद्र सिंह के नाम पर काजीपुर गाड़र में मंडा-कोटवा बाईपास के पास लगभग 12 सौ स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी।

इसी जमीन पर कब्जा लेने के लिए वह रविवार की सुबह करीब 9 बजे अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचे।

विपक्षियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से हुई मौत

परिजनों ने बताया की भूपेंद्र जमीन की नाप कर रहे थे। इसी दौरान बैनामा करने वाले और उन्हें रोकने लगे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया, इसी बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और दो गोलियां भूपेंद्र के सीने में जा लगीं।

वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद आनन-फानन में उन्हें दर्शननगर स्थित मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हत्यारोपियों की तलाश में छापेमारी, परिजनों में कोहराम

भूपेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद SP ग्रामीण बलवंत चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। CO सदर अरविंद सोनकर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चंद्र प्रकाश, आयुष, चंद्रगीत और अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने लकी वर्मा को मुख्य आरोपी बताया है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

ये भी पढ़ें

लखनऊ जा रही पिंक सेवा की बस दुर्घटनाग्रस्त… बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद पलटी, दर्जनों घायल
संत कबीर नगर
Up news, santkabir nagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 08:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, जमीन नापने के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग…परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में रफ्तार का कहर, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ट्रकों की जोरदार भिड़त, मौके पर गई जान

दो ट्रकों की टक्कर
अयोध्या

अखिलेश यादव ने मोईद खान से की बात बोले- चिंता मत करिए लखनऊ बुला लेंगे… आपका बहुत नुकसान हुआ?

अखिलेश यादव फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या

Ayodhya Accident: बेकाबू बोलेरो ने स्कूल टेंपो को मारी टक्कर, 8 मासूम घायल

ayodhya news pic
अयोध्या

गैंगरेप में दोषमुक्त हुए सपा नेता मोईद खान, 19 महीने बाद जेल से हुए रिहा

अयोध्या

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एआई समिट को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर, यूएस डील पर दिया बड़ा बयान

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.