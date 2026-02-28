Ayodhya Accident: बेकाबू बोलेरो ने स्कूल टेंपो को मारी टक्कर, 8 मासूम घायल

सूचना मिलते ही महाराजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायलों में 7 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हैं। डॉक्टरों ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद सिर में चोट की आशंका के चलते पांच बच्चों को सीटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। राहत की बात यह है कि सभी बच्चों की रिपोर्ट सामान्य आई है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।