नौवीं की छात्रा को सुनसान रास्ते पर रोककर किया दुष्कर्म, गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा

छात्रा को जान से मारने की धमकी देते हुए बिल्कुल चुप रहने को कहा, लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाई और शोर मचाना शुरू कर दिया। छात्रा की चीख-पुकार सुनकर पास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की पिटाई कर उसे जानीखुर्द पुलिस के सुपुर्द कर दिया।