बीच बाजार में युवक को मारी गोली बोला- मेरी पत्नी ले गया था… सिर पर कफन बांध कर निकला हूं अभी उसे भी मारूंगा?

रामराज इलाके की मुख्य बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब दिनदहाड़े एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। घटना बहसूमा बाजार में सनातन धर्म मंदिर के सामने की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय सुरेंद्र निवासी जगजीवन पुरी, रामराज के रूप में हुई है। वह बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे बाइक से बाजार से गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तभी दूसरी बाइक से आए हमलावर ने पीछे से सुरेंद्र की कमर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी उनके पास पहुंचा। और सिर के पास पिस्टल सटाकर दूसरी गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।