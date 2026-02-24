मेरठ की इफ्तार पार्टी में मचा बवाल, रसगुल्ले के लिए रोजेदारों में चले लात-घूंसे और चप्पल; वीडियो वायरल

Meerut News : रोजा खोलने के बाद इफ्तार में जहां आमतौर पर लोग प्यार और भाईचारे से मिलते हैं, वहीं मेरठ में एक इफ्तार पार्टी में मिठाई ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि दुआ करने वाले हाथ कुछ ही मिनटों में एक-दूसरे पर उठने लगे। बताया जा रहा है कि रसगुल्ले कम पड़ गए और इसी बात पर रोजेदार आपस में भिड़ गए। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।