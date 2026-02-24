24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ की इफ्तार पार्टी में मचा बवाल, रसगुल्ले के लिए रोजेदारों में चले लात-घूंसे और चप्पल; वीडियो वायरल

Meerut: मेरठ की एक इफ्तार पार्टी में रसगुल्ले कम पड़ने पर रोजेदार आपस में भिड़ गए। लात-घूंसे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Himesh Rana

Feb 24, 2026

फोटो- वायरल वीडियो की कुछ तस्वीर

Meerut News : रोजा खोलने के बाद इफ्तार में जहां आमतौर पर लोग प्यार और भाईचारे से मिलते हैं, वहीं मेरठ में एक इफ्तार पार्टी में मिठाई ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि दुआ करने वाले हाथ कुछ ही मिनटों में एक-दूसरे पर उठने लगे। बताया जा रहा है कि रसगुल्ले कम पड़ गए और इसी बात पर रोजेदार आपस में भिड़ गए। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इफ्तार शुरू होते ही मिठाई पर टूट पड़े लोग

बताया जा रहा है कि इफ्तार के समय जैसे ही खाने की चीजें रखी गईं, लोग मिठाई लेने के लिए आगे बढ़े। मेहमानों की संख्या ज्यादा थी और रसगुल्ले कम पड़ गए। बस फिर क्या था, पहले आप-पहले आप की जगह पहले मैं पहले मैं शुरू हो गया। कुछ लोग जल्दी-जल्दी प्लेट भरने लगे, जबकि पीछे खड़े लोगों को लगा कि उनके हिस्से की मिठाई खत्म हो जाएगी। इसी बात पर बहस शुरू हो गई।

कहासुनी से मारपीट तक पहुंचा मामला

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले हल्की बहस हुई, फिर गुस्सा बढ़ गया। देखते ही देखते लोगों ने एक-दूसरे की कॉलर पकड़ ली। प्लेटें नीचे गिर गईं और लात-घूंसे चलने लगे। जो माहौल कुछ देर पहले तक इबादत का था, वह अचानक कुश्ती के अखाड़े जैसा बन गया। कुर्सियां खिसक गईं और लोग एक-दूसरे को धक्का देते नजर आए।

किसी ने बना लिया वीडियो, अब हो रहा वायरल

मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह-तरह के मजाकिया और हैरानी वाले कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स अलग- अलग तरह के कमेंट लिख रहे हैं।

लोग बोले- ऐसा पहली बार देखा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इफ्तार पार्टी में इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है। आमतौर पर लोग शांति से इफ्तार करते हैं, लेकिन इस बार मिठाई ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं।

ये भी पढ़ें

यूपी के अफसरों को अब 10 मिनट के अंदर जनप्रतिनिधियों की कॉल का देना होगा जवाब, आदेश पारित
लखनऊ
योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए मंत्री असीम अरूण ने अधिकारियों को दिए निर्देश, PC-Patrika

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ की इफ्तार पार्टी में मचा बवाल, रसगुल्ले के लिए रोजेदारों में चले लात-घूंसे और चप्पल; वीडियो वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ अग्निकांड: एक साथ उठे चार जनाजे, चारों तरफ मची चीख पुकार, जुड़वा बच्चों को रात में ही दफनाया

मेरठ में शॉर्ट सर्किट या गैस लीक से भड़की भीषण आग
मेरठ

बचाओ…बचाओ…और आग की लपटों के बीच बच्चों संग दब गई रुखसाना की चीखें, 6 की दर्दनाक मौत

crime news
मेरठ

मेरठ अग्निकांड: नमाज पढ़ने गया था पिता, घर लौटा तो 5 बच्चों समेत परिवार खत्म, 30 मिनट तक मौत का तांडव

किदवई नगर में आग का तांडव
मेरठ

मेरठ: मोदी ने मंच पर जयंत चौधरी को दी खास तवज्जो, पश्चिम यूपी में किसान-जाट समीकरण को लेकर बढ़ी चर्चा

मेरठ

हम विपक्ष नहीं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, ‘मोदी ने विपक्ष को धो डाला जैसी हेडिंग न लगाए मीडिया’

मेरठ रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.