हम विपक्ष नहीं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, ‘मोदी ने विपक्ष को धो डाला जैसी हेडिंग न लगाए मीडिया’

Meerut speech: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान मीडिया से विशेष आग्रह किया कि जब वे कांग्रेस की नीतियों या कार्यों की आलोचना करते हैं, तो इसे पूरे विपक्ष पर हमला बताकर सनसनीखेज हेडिंग न बनाई जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस को बचाने की कोशिश होती है, जबकि कई अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस की कार्यशैली से परेशान हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों का नुकसान उसके सहयोगी दलों को भी उठाना पड़ता है, इसलिए मीडिया को सच्चाई को सही संदर्भ में दिखाना चाहिए।