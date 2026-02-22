22 फ़रवरी 2026,

रविवार

मेरठ

हम विपक्ष नहीं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, ‘मोदी ने विपक्ष को धो डाला जैसी हेडिंग न लगाए मीडिया’

meerut speech: मेरठ में नमो भारत और मेट्रो उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से सनसनीखेज हेडिंग न लगाने की अपील की। मोदी आखिर क्यों बोला ऐसा, जानिए इस खास रिपोर्ट में। भाषण की खास पांच बातें भी जानिए।

मेरठ

image

Himesh Rana

Feb 22, 2026

मेरठ रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला

मेरठ रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला

Meerut speech: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान मीडिया से विशेष आग्रह किया कि जब वे कांग्रेस की नीतियों या कार्यों की आलोचना करते हैं, तो इसे पूरे विपक्ष पर हमला बताकर सनसनीखेज हेडिंग न बनाई जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस को बचाने की कोशिश होती है, जबकि कई अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस की कार्यशैली से परेशान हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों का नुकसान उसके सहयोगी दलों को भी उठाना पड़ता है, इसलिए मीडिया को सच्चाई को सही संदर्भ में दिखाना चाहिए।

जानिए भाषण की खास पांच बातें...

1. कांग्रेस, सपा और बसपा पर जहरीली राजनीति करने का आरोप

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अपील की थी कि वे नकारात्मक और जहरीली राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा करें। लेकिन इन दलों ने अपनी पुरानी राजनीति नहीं बदली। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, जबकि आज 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है। मोदी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी और जनता को आधुनिक सुविधाएं देने का काम किया।

2. पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं घोटालों में फंस जाती थीं

मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बड़ी परियोजनाएं घोटालों और भ्रष्टाचार में फंसकर अधूरी रह जाती थीं। मेट्रो जैसी आधुनिक तकनीक के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब उनकी सरकार ने घोटालों पर रोक लगाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो इसका उदाहरण हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाएंगे।

3. कांग्रेस पर देश को बदनाम करने और AI समिट पर राजनीति करने का आरोप

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भारत में वैश्विक स्तर का AI सम्मेलन हुआ और दुनिया के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भारत आए, तो पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन कांग्रेस ने इस अवसर पर भी राजनीति की और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह देश का कार्यक्रम था, किसी पार्टी का नहीं, इसलिए ऐसे मौके पर राजनीति करना देश के सम्मान के खिलाफ है।

4. यूपी में कानून व्यवस्था और विकास में बड़ा बदलाव आया

मोदी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों, अपराध, खराब सड़कों और बिजली कटौती से होती थी। लेकिन आज यूपी विकास, उद्योग, मेट्रो, एक्सप्रेस-वे और नए रोजगार के अवसरों के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब सख्त कार्रवाई के कारण अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आज स्थिति ऐसी है कि बेटियां सुरक्षित हैं और प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

5. चौधरी चरण सिंह को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में अपने संबोधन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना उनकी सरकार के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित किया और उनका विजन आज भी देश को दिशा दे रहा है।

Published on:

22 Feb 2026 05:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / हम विपक्ष नहीं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, 'मोदी ने विपक्ष को धो डाला जैसी हेडिंग न लगाए मीडिया'

