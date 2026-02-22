पीएम मोदी ने नमो भारत-मेरठ मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, शहर को दी 12 हजार करोड़ की सौगात

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 10-11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी एक चुनौती होती थी, लोग दिल्ली दूर मानकर थक जाते थे लेकिन आज 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। आज प्रधानमंत्री ने जो नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का जो उपहार दिया है वह अपने आप में इस दूरी को और कम करने का काम कर रहा है…"