पीएम मोदी रचेंगे इतिहास, देश को मिलेगी पहली ‘नमो भारत’ और मेट्रो जुगलबंदी

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। और उनसे संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे मेरठ साउथ स्टेशन के निकट आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नमो भारत ट्रेन के शुरू होने से मेरठ और दिल्ली-एनसीआर के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। जबकि मेरठ मेट्रो शहर के भीतर आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी। इस परियोजना से व्यापार, रोजगार और शहरी विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।