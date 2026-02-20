20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, मोहन भागवत जा रहे थे मेरठ खिड़की का शीशा टूटा, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्टेशन पर उतरे जांच में जुटी GRP

वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर हरदोई क्षेत्र में ट्रेन पर पत्थर फेके गए। इसी ट्रेन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत भी जा रहे थे। उन्हें देर रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेरठ स्टेशन पर उतार गया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mahendra Tiwari

Feb 20, 2026

वंदे भारत ट्रेन (X)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे। रास्ते में हरदोई के पास ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। पत्थर लगने से एक कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। और संघ प्रमुख पूरी तरह सुरक्षित रहे। मामले की जांच जीआरपी कर रही है।

वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस हरदोई जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र के कौढ़ा गांव के पास बलोखर फाटक के नजदीक पहुंची थी। अचानक एक पत्थर ट्रेन के एक कोच की खिड़की से टकराया। जिससे तेज आवाज के साथ शीशा चटक गया। उस समय ट्रेन दिल्ली की दिशा में बढ़ रही थी।

ट्रेन स्टाफ ने कंट्रोल रूम को दी सूचना

ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मोहन भागवत ई-1 कोच में सफर कर रहे थे। जबकि पत्थर आगे वाले कोच सी-4 पर लगा था। एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने उनका कोच बदलवा दिया। ट्रेन स्टाफ ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी।

किसी शरारती बच्चे ने ट्रेन पर फेंका पत्थर

पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रैक के किनारे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस को आशंका है कि गेंद ट्रेन से टकराई हो या किसी शरारती बच्चे ने पत्थर फेंका हो। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच जारी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

संघ प्रमुख का मेरठ में दो दिन का प्रवास

मेरठ स्टेशन पर देर रात मोहन भागवत सुरक्षा घेरे में उतरे। वह शताब्दीनगर स्थित माधवकुंज में ठहरे हैं। यहां 20 और 21 फरवरी को वे दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिसमें 28 जिलों के प्रबुद्धजन और खिलाड़ी भाग लेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 07:27 am

Published on:

20 Feb 2026 07:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, मोहन भागवत जा रहे थे मेरठ खिड़की का शीशा टूटा, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्टेशन पर उतरे जांच में जुटी GRP

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP News: मेरठ में रह रही पाकिस्तानी महिला सबा फरहत पहुंची जेल अब बेटी एमन फरहत की नागरिकता पर भी उठे सवाल

saba image
मेरठ

सऊदी जाने से इनकार पर दिया ‘तीन तलाक’…फिर ‘हलाला’, अब बच्चे को अपनाने से इनकार

मेरठ

हाय रे सिस्टम! व्हीलचेयर देने से किया इनकार तो दिव्यांग पिता को गोद में उठाकर घूमता रहा लाचार बेटा

son carried father
मेरठ

रेप कर दोस्तों को बुलाया, फिर युवती का कराया गैंगरेप, विरोध पर सिगरेट से जलाया

Rape
मेरठ

30 साल से मेरठ में रही पाकिस्तानी मां-बेटी, खुफिया हथियार बनकर भेज रही थीं ISI को जानकारी, ऐसे खुला राज

पाकिस्तानी मां-बेटी पर आरोप
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.