वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, मोहन भागवत जा रहे थे मेरठ खिड़की का शीशा टूटा, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्टेशन पर उतरे जांच में जुटी GRP

ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मोहन भागवत ई-1 कोच में सफर कर रहे थे। जबकि पत्थर आगे वाले कोच सी-4 पर लगा था। एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने उनका कोच बदलवा दिया। ट्रेन स्टाफ ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी।