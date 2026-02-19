रेप कर दोस्तों को बुलाया, फिर युवती का कराया गैंगरेप, विरोध पर सिगरेट से जलाया

युवती का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने से उसने गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद 12 फरवरी को उसे लखनऊ के चारबाग स्थित एक होटल में ले जाकर रेप किया। 13 फरवरी को एहतेशाम ने नशे की दवाई खिला दी और एक मकान पर ले गया। यहां एहतेशाम और उसके दो दोस्तों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया। विरोध पर मारपीट की गई और सिगरेट से दाग दिया। 14 फरवरी को आरोपी उसे ट्रेन से दिल्ली लाया। किसी तरह से वह कश्मीरी गेट थाने पहुंची और शिकायत की। यहां पुलिस ने यूपी का प्रकरण बताया और घर भेज दिया। अब पीड़िता ने एसएसपी मेरठ के कार्यालय पर शिकायत की है।