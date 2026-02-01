कैंसिल हुई आकांक्षा और साहिल की शादी, हिंदूवादी संगठनों ने बताया था लव-जिहाद, बुलाई महापंचायत

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के महापंचायत में शामिल होने के ऐलान के बाद उन्हें एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया। यति नरसिंहानंद गिरी को डासना मंदिर में निगरानी में रखा गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा कि पंचायत 'हिंदू बहन-बेटियों की सुरक्षा' के मुद्दे पर बुलाई जा रही है। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बिना अनुमति पंचायत की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर हटाया, स्थिति फिलहाल सामान्य है; कानून-व्यवस्था भंग करने पर विधिक कार्रवाई होगी।