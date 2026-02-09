गेम की लत ने ली जान, फोन चलाते-चलाते युवक का सिर फटा, परिवार में छाया मातम

जब कैफ की तबीयत अचानक बिगड़ी, तो उसे जल्दी से नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने हालत देखकर उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली में दो दिन तक इलाज चला, लेकिन रविवार को कैफ ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ज्यादा हाई बीपी की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ और दिमाग की नस फट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी मामले की जांच चल रही है। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में ऐसा हो सकता है। कैफ का परिवार बहुत दुखी है। वे कहते हैं कि उनका बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन गेमिंग की लत ने उसकी जान ले ली।