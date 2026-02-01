10 वाला बिस्कुट कितने का है जी…वाले शादाब जकाती पर FIR, महिला बोली- एक साल तक बंधक बनाया

शादाब जकाती ने इस मामले पर 2.5 मिनट का वीडियो बनाकर सफाई दी। 'जिस औरत ने मुझ पर आरोप लगाए हैं वह एक दिन मेरे पास आई। बोली, मैं मजदूरी करती हूं। मेरा एक बच्चा है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण में उसे पढ़ा भी नहीं पा रही हूं। मेरी टीम में हिंदू-मुस्लिम करीब आठ-दस लोग हैं। बिना भेदभाव के मैंने महिला के बच्चे की छह महीने की स्कूल फीस दी और कोर्स दिलवाया। कई बार उसे घर का राशन भी दिलवाया। मांगने पर रुपए भी दिए।'