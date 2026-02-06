Meerut News : छत पर खड़ी युवती को लगी गोली; शादी में ‘हर्ष फायरिंग’ से मची अफरा-तफरी

बारात का स्वागत और नाच-गाना चल रहा था, पास के घर की 21 वर्षीय युवती जेसिका शंकर छत पर खड़े होकर समारोह देख रही थी। अचानक चली गोली सीधे जेसिका के कंधे को छूकर निकल गई, जिसके बाद वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। युवती की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत छत पर पहुंचे और उसे घायल अवस्था में जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से युवती की जान बच गई है और वह खतरे से बाहर है।