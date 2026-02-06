Meerut Crime: नशे की लत पर लगाम नहीं लगा पाया छात्र; इंजेक्शन से नहीं लगता था पढ़ाई में ध्यान, किया सुसाइड

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआइ
Meerut suicide news: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टीपीनगर क्षेत्र में 25 वर्षीय बिजेंद्र ने नशे की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसका शव किराए के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्र ने अपनी बर्बादी की पूरी कहानी लिखी है।
मवाना के गांव सठला निवासी बिजेंद्र (25 वर्ष) पिछले करीब दो महीनों से मेरठ के शिवपुरम में प्रदीप नामक व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहा था। बिजेंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बृहस्पतिवार को जब काफी देर तक उसके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो मकान मालिक को शक हुआ। कमरे के भीतर देखने पर पता चला कि बिजेंद्र ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। नोट में बिजेंद्र ने लिखा कि वह नशे का बुरी तरह आदी हो चुका था। वह नशे के इंजेक्शन लेने लगा था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस नशे के कारण उसके पास पैसे भी नहीं बच रहे थे।
मृतक छात्र ने अपने आखिरी खत में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी मौत के लिए उसके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को परेशान न किया जाए। उसने अपनी बहन से मदद मांगने का जिक्र भी किया, लेकिन अंततः वह इस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बिजेंद्र को इस बात का मलाल था कि नशे के कारण उसका भविष्य खराब हो गया है और वह चाहकर भी इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा था।
टीपीनगर इंस्पेक्टर अरूण मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला पूरी तरह से नशे से परेशान होकर की गई आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने कमरे से सबूत ले लिए हैं। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।
