Meerut Crime: नशे की लत पर लगाम नहीं लगा पाया छात्र; इंजेक्शन से नहीं लगता था पढ़ाई में ध्यान, किया सुसाइड

मवाना के गांव सठला निवासी बिजेंद्र (25 वर्ष) पिछले करीब दो महीनों से मेरठ के शिवपुरम में प्रदीप नामक व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहा था। बिजेंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बृहस्पतिवार को जब काफी देर तक उसके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो मकान मालिक को शक हुआ। कमरे के भीतर देखने पर पता चला कि बिजेंद्र ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।