6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

Meerut Crime: नशे की लत पर लगाम नहीं लगा पाया छात्र; इंजेक्शन से नहीं लगता था पढ़ाई में ध्यान, किया सुसाइड

Meerut Crime: मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक छात्र ने नशे की लत से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार जानिए किसे बताया?

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Priyanka

image

Namrata Tiwary

Feb 06, 2026

meerut news, meerut news today, meerut news in hindi, drug addiction, student commits suicide, drug addiction news, meerut suicide, tp nagar news, drug addiction news, student suicide, suicide note, competitive exam student, uttar pradesh crime, मेरठ समाचार, मेरठ न्यूज, मेरठ की खबर, मेरठ की आज की खबरें, मेरठ की हिंदी खबरें, नशाखोरी, छात्र ने की आत्महत्या, नशाखोरी की खबरें, मेरठ में आत्महत्या, टीपी नगर समाचार, छात्र आत्महत्या, आत्महत्या नोट, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल छात्र, उत्तर प्रदेश क्राइम न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआइ

Meerut suicide news: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टीपीनगर क्षेत्र में 25 वर्षीय बिजेंद्र ने नशे की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसका शव किराए के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्र ने अपनी बर्बादी की पूरी कहानी लिखी है।

फंदे से लटका मिला शव

मवाना के गांव सठला निवासी बिजेंद्र (25 वर्ष) पिछले करीब दो महीनों से मेरठ के शिवपुरम में प्रदीप नामक व्यक्ति के मकान में किराए पर रह रहा था। बिजेंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बृहस्पतिवार को जब काफी देर तक उसके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो मकान मालिक को शक हुआ। कमरे के भीतर देखने पर पता चला कि बिजेंद्र ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सुसाइड नोट में लिखा नशे का दर्द

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। नोट में बिजेंद्र ने लिखा कि वह नशे का बुरी तरह आदी हो चुका था। वह नशे के इंजेक्शन लेने लगा था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस नशे के कारण उसके पास पैसे भी नहीं बच रहे थे।

'मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं'

मृतक छात्र ने अपने आखिरी खत में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसकी मौत के लिए उसके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को परेशान न किया जाए। उसने अपनी बहन से मदद मांगने का जिक्र भी किया, लेकिन अंततः वह इस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बिजेंद्र को इस बात का मलाल था कि नशे के कारण उसका भविष्य खराब हो गया है और वह चाहकर भी इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा था।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

टीपीनगर इंस्पेक्टर अरूण मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला पूरी तरह से नशे से परेशान होकर की गई आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने कमरे से सबूत ले लिए हैं। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

चाइनीज मांझे से हुई मौतों को माना जाएगा हत्या: CM योगी का बड़ा ऐलान
लखनऊ
CM Yogi, BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Crime: नशे की लत पर लगाम नहीं लगा पाया छात्र; इंजेक्शन से नहीं लगता था पढ़ाई में ध्यान, किया सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चिल्लाते रहे मासूम, लेकिन दरिंदो ने नहीं सुनी एक भी पुकार…. चोरी के शक में 5 बच्चों को नंगा करके पीटा

मेरठ

शादी का झांसा देकर महिला को बनाया शिकार, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर वायरल करने की दी धमकी

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म
मेरठ

‘शादाब जकाती ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी’, 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी फेम यूट्यूबर ने कर दिया ‘गंदा’ खेल!

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati accused of exploitation assault threats meerut
मेरठ

‘वो मारपीट करता है, सारा पैसा जुए में उड़ा देता है’, 10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में

0 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati is once again in news meerut
मेरठ

“रील संस्कृति पर VHP नेता साध्वी प्राची की सख्त नसीहत, कॉन्वेंट शिक्षा को बताया ‘नीला ड्रम’ की जड़

VHP नेता साध्वी प्राची
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.