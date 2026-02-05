‘शादाब जकाती ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी’, 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी फेम यूट्यूबर ने कर दिया ‘गंदा’ खेल!

पीड़िता के अनुसार, उसके पति अधिकतर बाहर रहते थे, जिसके चलते उसने अतिरिक्त आमदनी के लिए सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू किया। इसी दौरान फरवरी 2025 में उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से शादाब जकाती से हुई, जिसके बाद उसकी जिंदगी में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़िता का आरोप है कि शुरूआत में शादाब जकाती ने उसे काम दिलाने का भरोसा दिलाया और अपनी रीलों में शामिल करना शुरू किया। धीरे-धीरे उसका विश्वास जीतने के बाद वह उसे अपने घर बुलाने लगा। चांदनी के अनुसार, इसके बाद परिस्थितियां लगातार बिगड़ती चली गईं।