प्रेमिका के साथ पार्टी में शामिल हुआ सिपाही… तभी आ गई पत्नी की वीडियो कॉल, नाराज प्रेमिका ने खुद को मारी गोली

घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16बी स्थित श्रीराधा स्काई गार्डन सोसाइटी की है। गुरुवार रात टावर नंबर-7 के एक किराये के फ्लैट में दोस्तों की पार्टी चल रही थी। हंसी-मजाक और संगीत के बीच किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में वहां अफरा-तफरी मच जाएगी।

पार्टी में शामिल युवती मेरठ की रहने वाली है। और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। वह टेकजोन-4 की एक सोसाइटी में रहती थी। और पिछले पांच साल से दिल्ली पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल के संपर्क में थी। बीते करीब पांच महीनों से दोनों साथ रह रहे थे। युवती का आरोप था कि आशीष ने उससे शादी का वादा किया था। जबकि आशीष का अपनी पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है।