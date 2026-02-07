प्रेमिका के साथ पार्टी में शामिल हुआ सिपाही… तभी आ गई पत्नी की वीडियो कॉल, नाराज प्रेमिका ने खुद को मारी गोली

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाईराइज सोसाइटी में गुरुवार रात चली पार्टी अचानक मातम में बदल गई। प्रेम संबंधों के तनाव और एक फोन कॉल ने हालात ऐसे बिगाड़े कि एक युवती ने खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जबकि एक पुलिसकर्मी हिरासत में है।
घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16बी स्थित श्रीराधा स्काई गार्डन सोसाइटी की है। गुरुवार रात टावर नंबर-7 के एक किराये के फ्लैट में दोस्तों की पार्टी चल रही थी। हंसी-मजाक और संगीत के बीच किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में वहां अफरा-तफरी मच जाएगी।
पार्टी में शामिल युवती मेरठ की रहने वाली है। और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। वह टेकजोन-4 की एक सोसाइटी में रहती थी। और पिछले पांच साल से दिल्ली पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल के संपर्क में थी। बीते करीब पांच महीनों से दोनों साथ रह रहे थे। युवती का आरोप था कि आशीष ने उससे शादी का वादा किया था। जबकि आशीष का अपनी पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है।
बताया गया कि रात करीब 12 बजे पार्टी के दौरान आशीष के मोबाइल पर उसकी पत्नी की वीडियो कॉल आई। युवती ने इसका विरोध किया। और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ।
करीब एक बजे रात युवती उस कमरे में चली गई। जहां आशीष ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल समेत तीन हथियार मेज पर रखे थे। आरोप है कि युवती ने पिस्टल उठाई और अपनी कनपटी पर गोली चला ली। गोली सिर को आर-पार कर गई और वह वहीं गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। घबराए आशीष ने पहले मामले को छिपाने की कोशिश की और युवती को कार से निजी अस्पताल ले गया। वहां उसने इसे सड़क हादसा बताया और युवती का नाम भी बदलकर दर्ज कराया। डॉक्टरों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने युवती के भाई की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल युवती वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
