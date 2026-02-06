CM Yogi तक पहुंचीं तहसीलों की शिकायतें, मेरठ से गौतमबुद्धनगर तक तय हुआ निरीक्षण शेड्यूल

मुख्य सचिव का आदेश मिलते ही मेरठ मंडल के आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निरीक्षण की शुरुआत 9 फरवरी को मेरठ से होगी। इसके बाद 11 फरवरी को गाजियाबाद, 12 को बुलंदशहर, 14 को बागपत, 20 फरवरी को हापुड़ और 26 फरवरी को गौतमबुद्धनगर में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया जाएगा।