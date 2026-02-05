शादी का झांसा देकर महिला को बनाया शिकार, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर वायरल करने की दी धमकी

पीड़िता ने बताया कि उसकी आरोपी युवक से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। युवक ने उसे शादी का वादा किया और भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर युवती उस पर यकीन करने लगी। युवक ने पीड़िता को एक होटल में बुलाया। वहां उसने शादी के झांसे में युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़िता को इस बात का पता बाद में चला। आरोपी ने कई बार इसी तरह उसके साथ गलत हरकत की और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे अपनी हवस का शिकार बनाए रखा।