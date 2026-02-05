5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

शादी का झांसा देकर महिला को बनाया शिकार, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर वायरल करने की दी धमकी

मेरठ की एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Feb 05, 2026

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एसएसपी से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया से शुरू हुई मुलाकात

पीड़िता ने बताया कि उसकी आरोपी युवक से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। युवक ने उसे शादी का वादा किया और भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर युवती उस पर यकीन करने लगी। युवक ने पीड़िता को एक होटल में बुलाया। वहां उसने शादी के झांसे में युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़िता को इस बात का पता बाद में चला। आरोपी ने कई बार इसी तरह उसके साथ गलत हरकत की और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे अपनी हवस का शिकार बनाए रखा।

शादी से इनकार और ब्लैकमेल

कुछ समय बाद जब पीड़िता ने युवक से शादी की बात की, तो उसने साफ मना कर दिया। इससे गुस्साए आरोपी ने अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल शुरू कर दिया। वह कहता है कि अगर पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकियां दी हैं। पीड़िता के अनुसार, आरोपी के कुछ साथी भी मिलकर उसे समझौता करने का दबाव बना रहे हैं।

पहले थाने में शिकायत

पीड़िता ने पहले स्थानीय नौचंदी थाने में शिकायत की थी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे हताश होकर वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने एसएसपी को पूरी घटना बताई और कहा कि वह डर के माहौल में जी रही है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। वह अपनी जान को खतरा महसूस कर रही है और सख्त कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग कर रही है।

SSP का आश्वासन

SSP ने पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अब सबूत इकट्ठा कर रही है और आरोपी की तलाश में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 05:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / शादी का झांसा देकर महिला को बनाया शिकार, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर वायरल करने की दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘शादाब जकाती ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी’, 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी फेम यूट्यूबर ने कर दिया ‘गंदा’ खेल!

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati accused of exploitation assault threats meerut
मेरठ

‘वो मारपीट करता है, सारा पैसा जुए में उड़ा देता है’, 10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में

0 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati is once again in news meerut
मेरठ

“रील संस्कृति पर VHP नेता साध्वी प्राची की सख्त नसीहत, कॉन्वेंट शिक्षा को बताया ‘नीला ड्रम’ की जड़

VHP नेता साध्वी प्राची
मेरठ

महाभारत की धरती पर विकास की नई गाथा: बजट 2026 में हस्तिनापुर को मिला राष्ट्रीय पहचान का तोहफा

hastinapur heritage development budget 2026
मेरठ

मेरठ गैंगरेप केस: पीड़िता के बहन बोली- ब्लीडिंग बहुत हो रही थी डॉक्टर ने खुद कहा… यह एक का काम नहीं, पुलिस ने शिकायत में करवाई फेरबदल

फोटो सोर्स @hindipatrakar X account
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.