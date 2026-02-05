शादी का झांसा देकर महिला को बनाया शिकार, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर वायरल करने की दी धमकी

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म
Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एसएसपी से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीड़िता ने बताया कि उसकी आरोपी युवक से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। युवक ने उसे शादी का वादा किया और भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर युवती उस पर यकीन करने लगी। युवक ने पीड़िता को एक होटल में बुलाया। वहां उसने शादी के झांसे में युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़िता को इस बात का पता बाद में चला। आरोपी ने कई बार इसी तरह उसके साथ गलत हरकत की और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे अपनी हवस का शिकार बनाए रखा।
कुछ समय बाद जब पीड़िता ने युवक से शादी की बात की, तो उसने साफ मना कर दिया। इससे गुस्साए आरोपी ने अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल शुरू कर दिया। वह कहता है कि अगर पीड़िता ने उसकी बात नहीं मानी तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकियां दी हैं। पीड़िता के अनुसार, आरोपी के कुछ साथी भी मिलकर उसे समझौता करने का दबाव बना रहे हैं।
पीड़िता ने पहले स्थानीय नौचंदी थाने में शिकायत की थी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे हताश होकर वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने एसएसपी को पूरी घटना बताई और कहा कि वह डर के माहौल में जी रही है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। वह अपनी जान को खतरा महसूस कर रही है और सख्त कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग कर रही है।
SSP ने पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अब सबूत इकट्ठा कर रही है और आरोपी की तलाश में है।
