मेरठ में खूनी खेल: सगे बड़े भाई का गला रेतकर हत्या, लाश के पास बैठकर खून से सना चाकू निहारता रहा छोटा भाई!

Brother Murder In Meerut: मेरठ जनपद के लावड़ कस्बे में शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पारिवारिक विवाद के दौरान छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी न तो मौके से फरार हुआ और न ही किसी को मदद के लिए बुलाया, बल्कि खून से लथपथ शव के पास बैठा रहा। इस भयावह मंजर को देखकर मोहल्ले के लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।