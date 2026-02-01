14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

मेरठ

मेरठ में खूनी खेल: सगे बड़े भाई का गला रेतकर हत्या, लाश के पास बैठकर खून से सना चाकू निहारता रहा छोटा भाई!

Meerut News: यूपी के मेरठ में घरेलू कहासुनी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव के पास ही बैठा रहा।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Feb 14, 2026

meerut brother murder lavd news 2026

मेरठ में खूनी खेल: सगे बड़े भाई का गला रेतकर हत्या..

Brother Murder In Meerut: मेरठ जनपद के लावड़ कस्बे में शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पारिवारिक विवाद के दौरान छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी न तो मौके से फरार हुआ और न ही किसी को मदद के लिए बुलाया, बल्कि खून से लथपथ शव के पास बैठा रहा। इस भयावह मंजर को देखकर मोहल्ले के लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

घरेलू कहासुनी बनी मौत की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब तीन बजे दोनों भाइयों के बीच किसी घरेलू बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। पहले मामूली तकरार हुई, फिर बात गाली-गलौज तक पहुंच गई। इसी दौरान आवेश में आकर छोटे भाई अरुण ने रसोई से चाकू उठाया और बड़े भाई जॉनी की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमला इतना घातक था कि जॉनी मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा और आसपास खून फैल गया।

खून से लथपथ हालत में तड़पता रहा युवक

हमले के बाद जॉनी जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। घर में मौजूद परिजन चीख-पुकार करने लगे और मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने साहस जुटाकर बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक जॉनी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते भर उसकी हालत बिगड़ती चली गई।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिजन जॉनी को तुरंत दौराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, गर्दन पर लगे गहरे घाव के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे उसकी जान नहीं बच सकी। मृत घोषित किए जाने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन फूट-फूटकर रोने लगे।

मौके पर बैठा मिला आरोपी, हाथ में खून से सना चाकू

घटना की सूचना मिलते ही इंचौली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि आरोपी अरुण खून से सना चाकू हाथ में लिए शव के पास बैठा हुआ था। वह न तो भागा और न ही किसी तरह का विरोध किया। पुलिस ने उसे मौके से ही हिरासत में ले लिया और हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया। चाकू पर ताजा खून लगा हुआ था।

फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, चाकू और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे के असली कारणों का पता चल सके। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है कि दोनों भाइयों के बीच पहले से कोई विवाद तो नहीं चल रहा था।

इलाके में दहशत, परिवार सदमे में

इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। पड़ोसी और स्थानीय लोग घटना से गहरे सदमे में हैं। लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि एक मामूली घरेलू कहासुनी इतनी भयावह हत्या में बदल सकती है। वहीं, मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम पसरा हुआ है।

Published on:

14 Feb 2026 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में खूनी खेल: सगे बड़े भाई का गला रेतकर हत्या, लाश के पास बैठकर खून से सना चाकू निहारता रहा छोटा भाई!

