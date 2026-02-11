शादी के दिन हिस्ट्रीशीटर के साथ भागी महिला सिपाही की लव स्टोरी आई सामने… बोली दुल्हन तो उसी की बनूंगी!

बताया जाता है कि संध्या की मां भी उसे समझाने पहुंच गई थीं। उन्होंने बेटी को सामाजिक बदनामी और परिवार की प्रतिष्ठा का हवाला दिया। इसी बीच पुलिस की सक्रियता बढ़ती देख अंकित अलग हो गया। बाद में संध्या अपने ननिहाल चली गई। वहीं से उसने पूरी बात स्पष्ट की। 9 फरवरी को अदालत में संध्या ने साफ कहा कि वह स्वेच्छा से गई थी। 10 फरवरी को अंकित ने भी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।