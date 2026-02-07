10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती ने कहा- काट लूंगा गर्दन..’, महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप

केस दर्ज होने के बाद शादाब जकाती ने पहली बार करीब ढाई मिनट का वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। शादाब ने कहा कि यह महिला एक दिन उनके पास आई थी। उसने बताया कि वह मजदूरी करती है, आर्थिक हालत कमजोर है और एक बच्चा है। वह पढ़ाई नहीं करा पा रही थी। शादाब ने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महिला के बच्चे की छह महीने की स्कूल फीस दी, कोर्स करवाया। कई बार राशन और नगद पैसे भी दिए। महिला ने उनकी कई वीडियो में काम भी किया। कई लोग इसकी गवाही दे सकते हैं।