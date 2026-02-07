7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती ने कहा- काट लूंगा गर्दन..’, महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप

Shadab Jakati News:10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर यूट्यूबर ने पहली बार खुलकर बोला है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Feb 07, 2026

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati accused of exploitation assault threats meerut

शादाब जकाती पर गंभीर आरोप

Shadab Jakati Latest Video:मेरठ के इंचौली में रहने वाले 10 रुपये वाला बिस्कुट फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला काफी चर्चा में है। महिला ने शादाब, उनकी पत्नी और बेटे पर पुलिस में शिकायत की है। इंचौली पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद शादाब ने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो जारी किया है।

महिला के आरोप क्या हैं?

महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। महिला का कहना है कि शादाब ने उसे लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा। उसने आरोप लगाया कि उसे जबरन घर के काम करवाए गए, मानसिक रूप से परेशान किया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ रिपोर्ट्स में रेप जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। महिला ने बताया कि वह शादाब के साथ रील और वीडियो बनाने का काम करती थी। पुलिस ने इस शिकायत पर शादाब जकाती, उनकी पत्नी साजिया और बेटे यजीम के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच अभी चल रही है।

शादाब जकाती का पक्ष क्या है?

केस दर्ज होने के बाद शादाब जकाती ने पहली बार करीब ढाई मिनट का वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। शादाब ने कहा कि यह महिला एक दिन उनके पास आई थी। उसने बताया कि वह मजदूरी करती है, आर्थिक हालत कमजोर है और एक बच्चा है। वह पढ़ाई नहीं करा पा रही थी। शादाब ने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महिला के बच्चे की छह महीने की स्कूल फीस दी, कोर्स करवाया। कई बार राशन और नगद पैसे भी दिए। महिला ने उनकी कई वीडियो में काम भी किया। कई लोग इसकी गवाही दे सकते हैं।

शादाब ने कसम खाकर कहा कि मैंने उस औरत को छुआ तक नहीं है। मेरे घर में कैमरे लगे हैं। बंधक बनाने की बात तो बहुत दूर है। घर में 10 लोग रहते हैं। कैमरे की फुटेज चेक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर जांच में उनके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो वे अपनी गर्दन काटने को तैयार हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए।

क्या होगा आगे?

यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है। दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। जांच के बाद ही सच सामने आएगा। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लोग इस खबर पर अपनी राय दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने कुचले यात्री, सड़क पर बिखरी लाशें
मथुरा
यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 6 की मौके पर मौत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 08:36 am

Published on:

07 Feb 2026 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / 10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती ने कहा- काट लूंगा गर्दन..’, महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेमिका के साथ पार्टी में शामिल हुआ सिपाही… तभी आ गई पत्नी की वीडियो कॉल, नाराज प्रेमिका ने खुद को मारी गोली

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मेरठ

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे है भारत का सबसे चौड़ा 14 लेन का एक्सप्रेसवे, 96 KM है लंबाई

मेरठ

10 वाला बिस्कुट कितने का है जी…वाले शादाब जकाती पर FIR, महिला बोली- एक साल तक बंधक बनाया

मेरठ

CM Yogi तक पहुंचीं तहसीलों की शिकायतें, मेरठ से गौतमबुद्धनगर तक तय हुआ निरीक्षण शेड्यूल

cm yogi tehsil inspection february up
मेरठ

Meerut News : छत पर खड़ी युवती को लगी गोली; शादी में ‘हर्ष फायरिंग’ से मची अफरा-तफरी

harsh firing incident
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.