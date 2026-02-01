दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे है भारत का सबसे चौड़ा 14 लेन का एक्सप्रेसवे, 96 KM है लंबाई

इन सभी चरणों के पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गई है। साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों की सुविधा इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसके कुछ हिस्सों में 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक बनाया गया है। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए अलग फुटपाथ भी मौजूद हैं। इससे यह सड़क केवल वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और संतुलित यातायात व्यवस्था का उदाहरण बनती है।