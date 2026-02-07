7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने 6 यात्रियों को कुचला

Yamuna Expressway Accident: मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Anuj Singh

Feb 07, 2026

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 6 की मौके पर मौत

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 6 की मौके पर मौत

Mathura Yamuna Expressway Accident: मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार कंटेनर ने बस से उतर रहे यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

नोएडा से आगरा जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। बस में सवार कुछ यात्रियों को बीच रास्ते में उतरना था। चालक ने बस को एक्सप्रेस-वे के निर्धारित ग्रीन जोन में रोकने के बजाय सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया। इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े यात्रियों को टक्कर मार दी। कंटेनर की चपेट में आने से यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

माइल स्टोन-88 के पास हुआ हादसा

यह हादसा मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन-88 के पास सुबह करीब पौने तीन बजे हुआ। तड़के का समय होने के कारण सड़क पर वाहनों की रफ्तार तेज थी, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया।

मृतकों और घायल की पहचान

हादसे में जान गंवाने वालों में औरैया के सरवा कटरा निवासी सोनू, बस्ती के अलेवल निवासी देवेश, कन्नौज के गणेश का पुरवा निवासी अस्लम और दिल्ली के प्रेम नगर निवासी संतोष शामिल हैं। दो अन्य मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। इस हादसे में औरैया के बेला निवासी अमर दुबे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस कर रही जांच

सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य पूरा होने के बाद यातायात को सामान्य कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना किन कारणों से हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 07:35 am

Published on:

07 Feb 2026 07:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने 6 यात्रियों को कुचला

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग: ठेका मुस्लिम कंपनी को, आक्रोशित बृजवासियों ने की निरस्त करने की मांग

प्रदर्शन करते बृजवासी, फोटो सोर्स- पत्रिका
मथुरा

संत प्रेमानंद महाराज को महाभारत के युधिष्ठिर ने सुनाया अटल बिहारी वाजपेयी का पसंदीदा डायलॉग

संत प्रेमानंद महाराज और गजेंद्र चौहान, फोटो सोर्स- भजन मार्ग
मथुरा

मूक बधिर बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति से गदगद हुए प्रेमानंद महाराज, किया मार्ग दर्शन

संत प्रेमानंद महाराज के सामने मौजूद छात्राएं, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग
मथुरा

स्कूल में बच्चों से प्रधानाचार्य ने जबरन पढ़वाई नमाज: राष्ट्रगान पर लगाई फटकार; धर्मांतरण…

school principal forced children to recite namaz attempting to convert them mathura
मथुरा

मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार

Up news, mathura
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.