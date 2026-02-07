Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव, बेकाबू कंटेनर ने 6 यात्रियों को कुचला

जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। बस में सवार कुछ यात्रियों को बीच रास्ते में उतरना था। चालक ने बस को एक्सप्रेस-वे के निर्धारित ग्रीन जोन में रोकने के बजाय सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया। इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े यात्रियों को टक्कर मार दी। कंटेनर की चपेट में आने से यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।