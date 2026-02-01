संत प्रेमानंद महाराज को महाभारत के युधिष्ठिर ने सुनाया अटल बिहारी वाजपेयी का पसंदीदा डायलॉग

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन पहुंचे गजेंद्र चौहान का परिचय महाभारत में युधिष्ठिर का अभिनय करने वाले के रूप में किया गया।‌ इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आपका स्वागत है। आपने जो हमारे धर्म का स्वरूप है, उनका अभिनय किया है। इस पर गजेंद्र चौहान ने कहा कि आपकी कृपा है। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म के ही अंश से प्रकट हुए थे। इस पर बताया गया कि 1988 में यह नाटक आया था, जिस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उस समय यह नाटक पूरे देश के लिए प्रिय नाटक था।