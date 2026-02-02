2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

मूक बधिर बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति से गदगद हुए प्रेमानंद महाराज, किया मार्ग दर्शन

Kanpur Deaf-mute children met Saint Premananda Maharaj: मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुख बधिर बच्चों ने मुलाकात की। इस मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मनप्रीत कौर भी मौजूद थीं। जिनके निर्देशन में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Feb 02, 2026

संत प्रेमानंद महाराज के सामने मौजूद छात्राएं, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग

Deaf and mute children with sant Premanand Maharaj Vrindavan Mathura मथुरा के वृंदावन में मुख बधिर बच्चों ने प्रेमानंद महाराज के सामने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। जिसे देखकर प्रेमानंद महाराज मंत्र-मुग्ध हो गए।‌ इस मौके पर मुख बधिर बच्चों को लेकर पहुंची दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने प्रेमानंद महाराज को मुख बधिर बच्चों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने आपसे मिलने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे 2 मिनट की एक प्रस्तुति देना चाहती हैं। जिसे संत प्रेमानंद महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, संत प्रेमानंद महाराज हाथ जोड़कर एकटक बच्चियों को देखते रहे। इस मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बच्चों को उन्हीं की भाषा में राधा नाम स्कमरण करने के लिए प्रेरित किया जाए। ‌

कानपुर के रहने वाले दिव्यांग बच्चों


उत्तर प्रदेश के कानपुर की दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष मनप्रीत कौर के लिए भी खास दिन था। जब मूक-बधिर बच्चों को लेकर संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुँची। मनप्रीत कौर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से कहा कि यह बच्चे सुन या बोल नहीं सकते हैं; इन्हें पागल और चालक कहा जाता है।

बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए?

मनप्रीत कौर ने बच्चों की कला प्रस्तुति के विषय में बताते हुए कहा कि ये बच्चे सुन नहीं सकते हैं इसलिए हाथ के इशारे से खुशी प्रकट कर रहे हैं। इस मौके पर "अरे मान ले चल वृंदावन" गीत मुख बधिर बच्चियों ने अपनी प्रस्तुति दी। ‌संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। इस मौके पर मनप्रीत कौर ने संत प्रेमानंद महाराज से पूछा कि इन बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए। इसका मार्गदर्शन करें।

संत प्रेमानंद महाराज ने कहा…

इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि किसी तरह आपके निर्देशन में किसी प्रकार नाम स्मरण करने लगे तो बात बन जाए। राधा राधा के नाम जाप करने से इनका हृदय निर्मल हो जाएगा। निष्पाप होने लगेगा, इनका मंगल होगा। इस मौके पर उन्होंने रामायण की चौपाई सुनाई: "भायं कुभायं अनख आलसहूं। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं" यह बच्चे नाम जाप करने लगे। इस प्रकार की इन्हें प्रेरणा दीजिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मूक बधिर बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति से गदगद हुए प्रेमानंद महाराज, किया मार्ग दर्शन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्कूल में बच्चों से प्रधानाचार्य ने जबरन पढ़वाई नमाज: राष्ट्रगान पर लगाई फटकार; धर्मांतरण…

school principal forced children to recite namaz attempting to convert them mathura
मथुरा

मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार

Up news, mathura
मथुरा

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज की फौजी भाइयों से एक एकांतिक वार्ता, बोले- …बहुत अच्छा लगा

संत प्रेमानंद महाराज और फौजियों की मुलाकात, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग
मथुरा

मथुरा से 2027 का शंखनाद: नितिन नवीन बोले- कमर कसो, अब निर्णायक लड़ाई का वक्त, विपक्ष पर जमकर बरसे

BJP, Nitin Nabin, PM Modi, Jansangh, Ram Mandi,
मथुरा

होली के रंग में रंगा बृजधाम: बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली

बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली पहली होली
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.