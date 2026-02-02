मूक बधिर बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति से गदगद हुए प्रेमानंद महाराज, किया मार्ग दर्शन

Deaf and mute children with sant Premanand Maharaj Vrindavan Mathura मथुरा के वृंदावन में मुख बधिर बच्चों ने प्रेमानंद महाराज के सामने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। जिसे देखकर प्रेमानंद महाराज मंत्र-मुग्ध हो गए।‌ इस मौके पर मुख बधिर बच्चों को लेकर पहुंची दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने प्रेमानंद महाराज को मुख बधिर बच्चों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने आपसे मिलने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे 2 मिनट की एक प्रस्तुति देना चाहती हैं। जिसे संत प्रेमानंद महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, संत प्रेमानंद महाराज हाथ जोड़कर एकटक बच्चियों को देखते रहे। इस मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बच्चों को उन्हीं की भाषा में राधा नाम स्कमरण करने के लिए प्रेरित किया जाए। ‌