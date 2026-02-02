स्कूल में बच्चों से प्रधानाचार्य ने जबरन पढ़वाई नमाज: राष्ट्रगान पर लगाई फटकार; धर्मांतरण…

आरोप है कि बच्चों को यह समझाया जाता था कि इस्लाम दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है। शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। शिकायत में राष्ट्रगान को लेकर भी एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। ये आरोप भी लगाया गया है कि विद्यालय में राष्ट्रगान नहीं होने दिया जाता था। अगर कोई बच्चा राष्ट्रगान गाने की कोशिश करता, तो हेडमास्टर उसे कथित तौर पर कड़ी फटकार लगाता था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हेडमास्टर स्वयं भी कभी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं होता था।