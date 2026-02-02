‘मालिक के लिए ज्यादा लॉयल मत बनना’, मरने से पहले आखिरी संदेश: लिखा- कलंक के साथ जी नहीं पाऊंगा, मां का ध्यान रखना

मामले को लेकर इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा का कहना है, ''हरिओम नगर निवासी अंशू कश्यप अंशू गुड बेकर्स में कैशियर के रूप में कार्यरत थे। रोज की तरह वह सुबह रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। इसके बाद वह बिना किसी को सूचना दिए पहली मंजिल पर चले गए। इसके बाद काफी देर तक वह अकेले बैठे रहे और जब यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं आएगा, तो कुर्सी पर चढ़कर उन्होंने पंखे से फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर लिया।''