1, 2, 3, 4 फरवरी को मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

इसके अलावा उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम पलटी मार सकता है। राज्य में मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। जिसके कारण अगले 3 से 4 दिनों तक यानी 1 से 4 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।