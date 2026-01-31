31 जनवरी 2026,

शनिवार

नोएडा

1, 2, 3, 4 फरवरी को मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

Weather Update Rain Alert: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक 1 से लेकर 4 फरवरी तक कुछ जिलों में जमकर बारिश हो सकती है।

नोएडा

image

Harshul Mehra

Jan 31, 2026

heavy rain expected on february 1 2 3 4 imd issues alert for these districts

1, 2, 3, 4 फरवरी को जमकर होगी बारिश! फोटो सोर्स-AI

Weather Update Rain Alert: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आगामी 1 से 3 फरवरी तक यूपी के कुछ जिलों में झमाझम बरसात हो सकती है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देने वाला है। बर्फीली हवाएं चलने के कारण उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई हैं।

UP Weather Update: 1 से 3 फरवरी तक यूपी झमाझम बारिश!

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक यूपी के कई हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात (बिजली गिरने) के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक के जिलों में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बिगड़ा रह सकता है.

Rain Alert: किन जिलों में बारिश का अलर्ट?

मौसम विभाग के मुताबिक, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा समेत आस-पास के इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट (Uttarakhand Weather Update)

इसके अलावा उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम पलटी मार सकता है। राज्य में मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। जिसके कारण अगले 3 से 4 दिनों तक यानी 1 से 4 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

दिल्ली NCR वेदर अपडेट (Delhi NCR Weather Update)

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली NCR में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली NCR में 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है।

Updated on:

31 Jan 2026 10:51 am

Published on:

31 Jan 2026 10:50 am

