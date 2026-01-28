UGC Bill 2026 In Hindi: क्यों लाए गए नए नियम? सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से; वो 9 प्वाइंट जिन्हें जानना बेहद जरूरी!

नियमों के तहत किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि कैंपस में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे UGC की विभिन्न योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। इसके अलावा हर उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) में एक इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर बनाना जरूरी होगा, जो शैक्षणिक और सामाजिक काउंसलिंग के साथ-साथ कैंपस में विविधता को बढ़ावा देगा। इस सेंटर के तहत गठित इक्विटी कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग (PwD) और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यह कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी और उनके समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।