होली से पहले ‘चुनावी’ रंग होने लगा गाढ़ा! सपा की संतों के विवाद को ‘भुनाने’ पर नजर: BSP ब्राह्मणों पर डाल रही डोरे

इस दौरान PM ने बिजली पासी, बिरसा मुंडा, महाराजा सुहेलदेव, निषादराज, राजा महेंद्र सिंह और चौरी चौरा के बलिदानियों का भी स्मरण किया। उनके इस संबोधन को समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण की रणनीतिक काट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने जातीय और सामाजिक संतुलन को नए सिरे से साधने का प्रयास किया। PM मोदी ने अपने संकेतों में यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का ‘पावर हाउस’ है और आने वाले समय में पार्टी इस राजनीतिक ऊर्जा को लगातार सक्रिय और मजबूत बनाए रखेगी। उनके भाषण से यह संदेश भी गया कि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने में राष्ट्रवाद और समावेशी विचारधारा को केंद्र में रखा जाएगा।