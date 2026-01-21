पहले मां को मारा फिर पत्नी को; 2 बेटों पर भी बेरहम को नहीं आई दया; माथे पर दागा निशाना और खुद….

सुबह जब किसी को पास में रहने वाले संग्रह अमीन अशोक राठी घर से कोई आवाज, हलचल या दरवाजा खुलने की आहट नहीं मिली तो शक बढ़ा। पड़ोसियों ने अशोक राठी के जीजा जयवीर को बुलाया और फिर छत के रास्ते लोग अंदर गए। कमरे में संग्रह अमीन अशोक राठी (40), मां विद्यावती (70), पत्नी अंजिता (35), बेटे कार्तिक (16) और देव (13) के शव पड़े मिले। पुलिस की जांच में सामने आया कि रात में अशोक ने परिवार के सदस्यों को गोली मारकर खुद भी गोली मार ली। वह काफी समय से अवसाद में था।