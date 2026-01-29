29 जनवरी 2026,

गुरुवार

सहारनपुर

16 सेकंड में 40 से ज्यादा वार… शिक्षक पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला

Uttar Pradesh Crime News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे में एक शिक्षक पर नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े जानलेवा हमला किया। घटना का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी।

सहारनपुर

image

Ravendra Mishra

Jan 29, 2026

सहारनपुर में शिक्षक पर जानलेवा हमला

सहारनपुर में शिक्षक पर जानलेवा हमला , फोटो सोर्स- X

Uttar Pradesh Crime News : सहारनपुर के गंगोह कस्बे में स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे एक शिक्षक पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने लोहे के पंच से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित शिक्षक का नाम रोहित उपाध्याय है, जो मोहल्ला कोटला के निवासी हैं और एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं ,पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है।

16 सेकंड के अन्दर 40 से ज्यादा वार

यह पूरी घटना उस वक्त हुई जब रोहित स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे थे , उनके घर में कोई फंक्शन था, जिसकी वजह से वे थोड़ा जल्दी निकले थे। जब रोहित एक छात्र के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी नर्सिंग होम के पास तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया। हमलावरों ने पहले उनका नाम पूछा और जैसे ही रोहित ने अपनी पहचान बताई, उन पर लोहे के पंच और कड़ों से हमला शुरू कर दिया गया। यह हमला इतना भयानक और तेज था कि महज 16 सेकंड के भीतर उन पर 40 से ज्यादा वार किए गए। हमलावरों का मकसद सीधा जान लेना लग रहा था क्योंकि वे लगातार उनके सिर पर प्रहार कर रहे थे। शिक्षक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई।

हमलावर मौके से फरार

आसपास के लोगों को इकट्ठा होते देख हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घायल अवस्था में रोहित जैसे-तैसे अपने घर पहुंचे और अपने भाई को पूरी बात बताई। इसके बाद उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमले की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शूरू की

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर नकाबपोशों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस हमले के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने शिक्षकों और स्थानीय निवासियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है रोहित बस अब एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द इंसाफ मिले।

29 Jan 2026 05:58 pm

16 सेकंड में 40 से ज्यादा वार… शिक्षक पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला
सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

