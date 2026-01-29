16 सेकंड में 40 से ज्यादा वार… शिक्षक पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला

यह पूरी घटना उस वक्त हुई जब रोहित स्कूल से छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहे थे , उनके घर में कोई फंक्शन था, जिसकी वजह से वे थोड़ा जल्दी निकले थे। जब रोहित एक छात्र के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी नर्सिंग होम के पास तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को घेर लिया। हमलावरों ने पहले उनका नाम पूछा और जैसे ही रोहित ने अपनी पहचान बताई, उन पर लोहे के पंच और कड़ों से हमला शुरू कर दिया गया। यह हमला इतना भयानक और तेज था कि महज 16 सेकंड के भीतर उन पर 40 से ज्यादा वार किए गए। हमलावरों का मकसद सीधा जान लेना लग रहा था क्योंकि वे लगातार उनके सिर पर प्रहार कर रहे थे। शिक्षक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई।