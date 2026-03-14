ईरान-इजराइल तनाव पर इमरान मसूद बोले- एक व्यक्ति की सनक की कीमत पूरी दुनिया भुगत रही

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आगे कहा कि ईरान जो भी कदम उठा रहा है, वह अपने बचाव में उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी संख्या में मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू की कार्रवाई में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई है और अब ईरान की ओर से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।