सलीम वास्तविक की गिरफ्तारी पर देवबंदी उलेमा ने कहा ऐसे लोगों के नेटवर्क खंगाले जाएं

सलीम वास्तविक एक यू-ट्यूबर है। खुद को वह एक्स मुस्लिम बताता है और धर्म पर तरह-तरह की टिप्पणी करता है। पिछले दिनों इस पर चाकू से हमला हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस को शक हुआ तो सलीम वास्तविक की जानकारी की गई। पता चला कि सलीम वास्तविक ने दो दशक पहले एक बच्चे की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जमानत पर रिहा होने के बाद सलीम वास्तविक फरार हो गया था। इसका असली नाम सलीम खान था लेकिन फरार होने के बाद इसने अपना नाम सलीम वास्तविक के नाम से रख लिया और अपनी नई पहचान बना ली। अब इसके खिलाफ पुरान मामला सामने आने पर पुलिस ने सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया है।