बहन ने घर आने से मना किया तो भाई ने बहन के सामने ही कर दी जीजा की हत्या!

मंगलवार को सहारनपुर के रामपुर मनिहारन स्थित गौचर महाविद्यालय ( पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र ) के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस आनन-फानन में खून से लथपथ युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने युवक के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि मृतक पड़ोसी जिले शामली के गांव खाड़ी बैरागी का रहने वाला 27 वर्षीय शिव कुमार था। शिवकुमार की पत्नी आकांक्षा ने पुलिस के बताया कि उसने चार महीने पहले शिवकुमार से प्रेम विवाह किया था। भाई इस शादी से नाराज था। आज परीक्षा के बाद जब वह अपने घर जाने लगे तो वहां भाई पहुंच गया। मंजीत ने बहन आकांक्षा से अपने साथ घर चलने के लिए कहा तो आकांक्षा ने मना कर दिया। इसी बीच मंजीत और उसके जीजा के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि मंजीत ने तमंचा निकाला और बहन के सामने ही जीजा की कनपटी पर तमंचा रखकर गोली मार दी।