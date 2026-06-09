प्रेम विवाह के 10 महीने बाद पत्नी की हत्या! अफेयर के शक में पति ने घोंटा गला, 12 घंटे शव के साथ सोया

दिल्ली में चरित्र पर शक के चलते पति ने की 18 वर्षीय पत्नी की हत्या (Photo: IANS/File)
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित जेजे कॉलोनी से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां 21 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपनी 18 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी के किसी अन्य युवक के साथ संबंध होने का शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पीड़िता का पहले गला घोंटा और फिर तकिए से मुंह दबाया। हत्या के बाद आरोपी करीब 12 घंटे तक पत्नी के शव के पास ही सोता रहा। बाद में उसने पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध थे और उन्होंने करीब 10 महीने पहले अपने परिवारों की इच्छा के खिलाफ जाकर अंतरधार्मिक विवाह किया था। युवती अगस्त 2025 में 18 वर्ष की हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर साथ रहना शुरू किया था।
इससे पहले जुलाई 2024 में दोनों के घर से भाग जाने के मामले में एक केस भी दर्ज हुआ था, क्योंकि उस समय युवती नाबालिग थी। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में युवती ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था।
पुलिस के अनुसार गुरुवार रात आरोपी अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने गया था। जब वह देर रात नशे में धुत्त होकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई।
जांच में सामने आया है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी का गला दबाया और तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या शुक्रवार तड़के की गई हुई। वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव के पास ही सो गया और लगभग 12 घंटे बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे उठा।
जब उसने पत्नी को मृत हालत में देखा तो घबरा गया और खुद को बचाने के लिए आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा। उसने शव को बाथरूम की खिड़की से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके कुछ मिनट बाद, उसने खुद ही शव को नीचे उतारा और घर से बाहर भागते हुए चिल्लाने लगा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है।
मृतका की बहन भी उसी इलाके में रहती है। उसने शव की स्थिति देखते ही हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि युवती की मौत फांसी लगाने से नहीं, बल्कि गला घोंटने और मुंह दबाने के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया।
मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही युवती को लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। परिवार का कहना है कि आरोपी अक्सर उसके साथ मारपीट करता था।
परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है।
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