प्रेम विवाह के 10 महीने बाद पत्नी की हत्या! अफेयर के शक में पति ने घोंटा गला, 12 घंटे शव के साथ सोया

जब उसने पत्नी को मृत हालत में देखा तो घबरा गया और खुद को बचाने के लिए आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा। उसने शव को बाथरूम की खिड़की से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके कुछ मिनट बाद, उसने खुद ही शव को नीचे उतारा और घर से बाहर भागते हुए चिल्लाने लगा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है।