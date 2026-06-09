9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

प्रेम विवाह के 10 महीने बाद पत्नी की हत्या! अफेयर के शक में पति ने घोंटा गला, 12 घंटे शव के साथ सोया

Delhi Crime News: मृतक युवती और आरोपी युवक ने करीब 10 महीने पहले अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर अलग-अलग धर्मों के होने के बावजूद प्रेम विवाह किया था। अफेयर के शक में पति ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Jun 09, 2026

Husband Arrested For Killing Wife in Delhi

दिल्ली में चरित्र पर शक के चलते पति ने की 18 वर्षीय पत्नी की हत्या (Photo: IANS/File)

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित जेजे कॉलोनी से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां 21 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपनी 18 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी के किसी अन्य युवक के साथ संबंध होने का शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पीड़िता का पहले गला घोंटा और फिर तकिए से मुंह दबाया। हत्या के बाद आरोपी करीब 12 घंटे तक पत्नी के शव के पास ही सोता रहा। बाद में उसने पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

परिवार की मर्जी के खिलाफ किया था अंतरधार्मिक विवाह

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध थे और उन्होंने करीब 10 महीने पहले अपने परिवारों की इच्छा के खिलाफ जाकर अंतरधार्मिक विवाह किया था। युवती अगस्त 2025 में 18 वर्ष की हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर साथ रहना शुरू किया था।

इससे पहले जुलाई 2024 में दोनों के घर से भाग जाने के मामले में एक केस भी दर्ज हुआ था, क्योंकि उस समय युवती नाबालिग थी। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में युवती ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं था।

शराब पीकर घर लौटा था पति, फिर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार गुरुवार रात आरोपी अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने गया था। जब वह देर रात नशे में धुत्त होकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई।

जांच में सामने आया है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी का गला दबाया और तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी।

हत्या के बाद शव के पास ही सो गया आरोपी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या शुक्रवार तड़के की गई हुई। वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव के पास ही सो गया और लगभग 12 घंटे बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे उठा।

जब उसने पत्नी को मृत हालत में देखा तो घबरा गया और खुद को बचाने के लिए आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा। उसने शव को बाथरूम की खिड़की से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके कुछ मिनट बाद, उसने खुद ही शव को नीचे उतारा और घर से बाहर भागते हुए चिल्लाने लगा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है।

बहन ने जताया हत्या का शक, पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा

मृतका की बहन भी उसी इलाके में रहती है। उसने शव की स्थिति देखते ही हत्या की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि युवती की मौत फांसी लगाने से नहीं, बल्कि गला घोंटने और मुंह दबाने के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया।

लगातार मारपीट का भी आरोप

मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही युवती को लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। परिवार का कहना है कि आरोपी अक्सर उसके साथ मारपीट करता था।

परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है।

‘खाना खाने जा रहा हूं’ कहकर घर से निकला, अटल सेतु से समुद्र में कूदा, पुणे के प्रतीक ने क्यों उठाया खौफनाक कदम

ये भी पढ़ें
Pratik Raskar Atal Setu Suicide Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jun 2026 02:58 pm

Published on:

09 Jun 2026 02:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / प्रेम विवाह के 10 महीने बाद पत्नी की हत्या! अफेयर के शक में पति ने घोंटा गला, 12 घंटे शव के साथ सोया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली अग्निकांड अपडेट: पांच मौतों के बाद पिता राधेश्याम ने भी तोड़ा दम, खत्म हुआ CA विवेक अग्रवाल का परिवार

delhi Malviya Nagar hotel fire
नई दिल्ली

दिल्ली में सूर्या हत्याकांड जैसा मामला: सिलाई फैक्ट्री में मामूली कहासुनी के बाद अरबाज ने कृष्ण को कैंची से गोदा

cloth factory dispute
नई दिल्ली

दिल्ली में देर रात एनकाउंटर के बाद हाशिम बाबा गैंग का शार्प शूटर आमिर गिरफ्तार, 14 आपराधिक मामले हैं दर्ज

Hashim Baba Gang Shooter
नई दिल्ली

दिल्ली अग्निकांड: किचन में लगी छोटी आग कैसे बन गई मौत का बड़ा कारण? Delhi IIT से ली जाएगी मदद

Delhi Hotel Fire
नई दिल्ली

NSUI की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और सीबीएसई को भेजा नोटिस

Delhi High Court CBSE On Screen Marking
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.