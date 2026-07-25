राजधानी दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, CJP ने दी सरकार को चेतावनी

केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि मुआवजे और कानूनी मामलों पर सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है और कुछ मांगों पर सिद्धांत रूप से सहमति भी बनी है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मांग पर निर्णय नहीं लेती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन को और सख्त किया जाएगा। CJP का कहना है कि केवल एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाना काफी नहीं है। पार्टी का आरोप है कि पूरे मामले की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।