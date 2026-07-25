कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच रचेगी इतिहास, सभी सात बेंचों पर होंगी महिला जज

यह पहल इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि देश की संवैधानिक अदालतों में पूरी तरह महिला जजों वाली बेंच अब तक बेहद कम बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली ऑल-वुमन बेंच 2013 में गठित हुई थी। इसके बाद 2018, 2022 और 2023 में भी ऐसी बेंच बनीं, लेकिन सभी अदालतों में एक साथ सिर्फ महिला जजों की विशेष बैठक का अवसर बहुत दुर्लभ रहा है, जो अब कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच में होने वाला है। ऐसे में यह पहल अन्य अदालतों के लिए एक उदाहरण भी बन सकती है।