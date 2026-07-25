’26 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी क्या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा?’ सोनम वांगचुक ने वीडियो शेयर कर आलोचकों पर साधा निशाना

अपने इस वीडियो में वांगचुक ने कई बातों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को दोष नहीं देता क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि हालात क्या थे? आप लोग शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक-दो हफ़्तों में मेरे और मेरे परिवार के साथ जो हुआ और कुछ लोग शायद जान-बूझकर ऐसा कह रहे हैं। इसलिए उनकी बात सुनने से पहले, कृपया उनका बैकग्राउंड जांच लें, कि क्या उनकी कोई दुश्मनी है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं?"



"जब मुझे 18 तारीख़ को ज़बरदस्ती सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, तो वो सिर्फ एक अस्पताल नहीं था। वो एक कैंप था। वो एक ऐसी जेल थी जहाँ मुझे ऐसे रखा गया था जैसे शायद ही कोई कैदी रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी। कमरे से बाहर नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हमारे कमरे में किसी से मिलने-जुलने की इजाज़त नहीं थी। मुझे सिर्फ़ तीन रिश्तेदारों से मिलने का अधिकार था। मैं मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसा कोई भी कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं रख सकता था। कोई भी कहीं कोई मैसेज नहीं भेज सकता था। मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिखकर आप लोगों तक पहुंचाता था। वे भी कभी-कभी ज़ब्त कर लिए जाते थे। ज़्यादातर जो रिश्तेदार और दोस्त लद्दाख से मुझसे मिलने आते थे, उन्हें भी लंदन के बराबर टिकट देकर स्पेशल फ्लाइट से वापस भेज दिया जाता था। यह सब गैर-कानूनी था। यह सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था।"