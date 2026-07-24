Surajpur News: भूमि अधिग्रहण नहीं, आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडे से किया हमला, DSP समेत आधा दर्जन घायल- See Video

प्रतापपुर/भटगांव। सूरजपुर जिले प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत मदननगर-धरमपुर में एसईसीएल की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को हिंसक (Surajpur Violence) हो गया। दरअसल कुछ दिन पूर्व सर्वे करने पहुंचे एसईसीएल के अधिकारियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। इस मामले में एसईसीएल की ओर से अपराध दर्ज कराया गया था। शुक्रवार की तडक़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी लाठी-डंडे से लैस होकर वहां आ गए। समझाइश के दौरान किसी बात पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, इसके बाद ग्रामीणों ने उनपर लाठी-डंडे से हमला कर दिया, जिसमें डीएसपी राजेश जोशी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।