Surajpur News: अस्पताल में दारू-मुर्गा की पार्टी, फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वॉय निलंबित, सफाई कर्मी की सेवा समाप्त

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी में अस्पताल परिसर के भीतर कर्मचारियों द्वारा चिकन और शराब पार्टी (Chicken-Liquor party in Hospital) किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। सूरजपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिल देव पैकरा ने मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं एक संविदा सफाई कर्मी की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य कर्मियों में हडक़ंप मचा हुआ है।