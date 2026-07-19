Surajpur News: पहली बरसात भी नहीं झेल पाया 15 लाख का रपटा, दर्जनभर गांवों का संपर्क टूटा

इस बीच एक और स्थिति ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए जब क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुद चंदा इक_ा कर एप्रोच सडक़ बनवाने की मुहिम शुरू कर दी। ग्रामीणों की इस पहल के बाद विभाग हरकत में आया और एप्रोच सडक़ (Approach road) पर जीएसबी डस्ट डालकर किसी तरह आवागमन चालू कराया गया। लेकिन अब पहली ही तेज बरसात में अस्थायी रपटा भी पानी के तेज बहाव के सामने टिक नहीं सका। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और आवागमन फिर से ठप हो गया है।