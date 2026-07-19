Snake Bite in Surajpur: गोठान से गोबर उठा रही थी महिला, अचानक अंगूठे में सूई जैसा चुभा और हो गई मौत

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में एक महिला को जहरीले सांप (Snake bite to women) ने उस समय डस लिया, जब वह घर के सामने स्थित गोठान से गोबर उठा रही थी। उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में अचाने सूई जैसा चुभने का अहसास हुआ, देखा तो उसे सांप ने डस लिया था। वह शोर मचाते हुए घर में पहुंची और परिजन को पूरी बात बताई। उसे अस्पताल में ले जाते तक काफी देर हो गई। जब उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।